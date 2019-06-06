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Лідер збірної Бразилії отримав травму і пропустить Кубок Америки

Новини » Спорт    06.06.2019 - 12:34
Лідер збірної Бразилії отримав травму і пропустить Кубок Америки
Фото: Неймар (cbf.com.br)

Неймар отримав невтішний висновок

Нападник збірної Бразилії Неймар отримав пошкодження в товариському поєдинку проти Катару (2:0). Про це інформує офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу.

Медичне обстеження показало у футболіста "Парі Сен-Жермен" розрив зв'язки голеностопа, що означає, він пропустить майбутній Кубок Америки, який буде проходити з 15 червня по 7 липня в Бразилії.

Найближчим часом тренерський штаб "пентакампеонів" визначиться із заміною Неймара.

Форвард вийшов на поле з перших хвилин матчу, проте був замінений вже на 21 хвилині. 27-річний гравець сидів в сльозах на лавці і добирався до роздягальні за допомогою медичного персоналу. Потім його помітили виходять зі стадіону на милицях.

У сезоні-2018/19 Неймар провів 28 матчів і забив 23 голи в турнірах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Неймар був позбавлений капітанської пов'язки в збірній Бразилії.

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