Лідер збірної Бразилії отримав травму і пропустить Кубок Америки

Фото: Неймар (cbf.com.br)

Неймар отримав невтішний висновок

Нападник збірної Бразилії Неймар отримав пошкодження в товариському поєдинку проти Катару (2:0). Про це інформує офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу.

Медичне обстеження показало у футболіста "Парі Сен-Жермен" розрив зв'язки голеностопа, що означає, він пропустить майбутній Кубок Америки, який буде проходити з 15 червня по 7 липня в Бразилії.

Найближчим часом тренерський штаб "пентакампеонів" визначиться із заміною Неймара.

Форвард вийшов на поле з перших хвилин матчу, проте був замінений вже на 21 хвилині. 27-річний гравець сидів в сльозах на лавці і добирався до роздягальні за допомогою медичного персоналу. Потім його помітили виходять зі стадіону на милицях.

У сезоні-2018/19 Неймар провів 28 матчів і забив 23 голи в турнірах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Неймар був позбавлений капітанської пов'язки в збірній Бразилії.