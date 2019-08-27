Визначилася бригада арбітрів на матч-відповідь "Зорі" в плей-офф Ліги Європи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив бригаду арбітрів на матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи між "Зорею" та "Еспаньолом". Про це повідомляється на сайті луганської команди.

Домашній для українського клубу поєдинок обслуговуватиме румунська бригада арбітрів на чолі з Раду Петреску. Допомагатимуть йому Раду Гингуляк та Мірча Грігоріу. Четвертим рефері призначено Марчела Бирсана.

Суддівський спостерігач - Бертран Лайе (Франція). Делегат УЄФА - Казимир Олежик (Польща).

Додамо, що Петреску вже працював на поєдинку за участю луганського колективу. Було це в сезоні 2015/16, коли "Зоря" в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи перемогла бельгійський "Шарлеруа" з рахунком 2:0.

Гра між "Зорею" та "Еспаньйолом" відбудеться 29 серпня о 20:00 за київським часом. Перший матч луганська команда програла із рахунком 3:1.

"Зоря" на попередній стадії вибила софійський ЦСКА (1:1, 1:0), а "Еспаньол" обіграв "Люцерн" у двох матчах з однаковим рахунком 3:0.

На груповому етапі Ліги Європи зіграють "Олександрія" та "Динамо", а ось "Маріуполь" не зумів пройти нідерландський АЗ (0:0, 0:4).