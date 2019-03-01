Визначено склад суду, який розглядатиме апеляції на вирок Януковичу

Розгляд апеляцій здійснюватимуть п'ять суддів

Киевский апелляционный суд определил состав суда в уголовном производстве по обвинению экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.

В суде сообщили, что приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года стороной защиты в интересах Януковича подано шесть апелляционных жалоб.

"В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Трясун Ю.Г., судьи Новов С.А., Мосендз И.А., Журавль В.А., Павленко А.П.", - говорится в сообщении.

Информацию о дате назначения апелляционных жалоб к судебному разбирательству в суде сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу подали пять апелляционных жалоб. Среди прочего, адвокаты просят отменить приговор и оправдать Януковича, а также дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть, а также отменить аресты на имущество, наложенные в рамках данного уголовного производства.

Напомним, в январе завершился суд по делу Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам в'тюрьмы.