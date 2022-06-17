Виправдовується? Путін назвав причину війни проти України

За його словами, сьогодні нібито ламаються і дають збої міжнародні інститути і гарантії безпеки.

"Захід принципово відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов'язання. Досягти з ним будь-яких нових домовленостей виявилося просто неможливим. У ситуації, що склалася на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення спеціальної воєнної операції було вимушеним, важким, безумовно, але вимушеним і необхідним. Це рішення суверенної країни, у якої є безумовне право, засноване, до речі кажучи, на Статуті ООН, відстоювати свою безпеку", - заявив Путін.

Він також зазначив, що "всі завдання спецоперації будуть вирішені завдяки героїзму" російських військових.