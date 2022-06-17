UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оправдывается? Путин назвал причину войны против Украины

Фото: президент России Владимир Путин (скрин видео)
Автор: Сергей Новиков

Война России против Украины началась в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, сегодня якобы ломаются и дают сбои международные институты и гарантии безопасности.

"Запад принципиально отказался исполнять ранее взятые на себя обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность", - заявил Путин.

Он также отмети, что "все задачи спецоперации будут решены благодаря героизму" российских военных.

Напомним, ранее Путин заявил, что война против Украины якобы ни при чем, когда речь идет о мировой инфляции.

Он также в очередной раз выступил в с обвинениями в адрес США, заявляя об однополярном мире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВойна России против Украины