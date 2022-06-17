Оправдывается? Путин назвал причину войны против Украины

Война России против Украины началась в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, сегодня якобы ломаются и дают сбои международные институты и гарантии безопасности.
"Запад принципиально отказался исполнять ранее взятые на себя обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность", - заявил Путин.
Он также отмети, что "все задачи спецоперации будут решены благодаря героизму" российских военных.
Напомним, ранее Путин заявил, что война против Украины якобы ни при чем, когда речь идет о мировой инфляции.
Он также в очередной раз выступил в с обвинениями в адрес США, заявляя об однополярном мире.
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