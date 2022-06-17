Путін виступив зі звинуваченнями на адресу США: оголосили себе посланцями Господа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Сполучені Штати, проголосивши перемогу в "холодній війні", оголосили себе посланцями Господа на землі, у які немає ніяких зобов'язань, а є тільки інтереси. Причому, ці інтереси оголошуються священними. Вони немов не помічають, що за останні десятиліття на планеті сформувалися і все голосніше заявляють про себе нові потужні центри", - заявив Путін.

За його словами, західний світ мислить нібито категоріями минулого століття. Крім того, він назвав санкції проти Росії "божевільними і бездумними".