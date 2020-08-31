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Опозиція Чорногорії перемагає на виборах до парламенту і очікує відставку президента

Подгориця, Понеділок 31 серпня 2020 02:17
Опозиція Чорногорії перемагає на виборах до парламенту і очікує відставку президента
Фото: парламент Чорногорії (skupstina.me)
Автор: Инна Собора

Президент відмовляється визнати поразку

Опозиція Чорногорії, за даними екзитполів, перемагає на парламентських виборах. Коаліції "За майбутнє Чорногорії" і "Мир - наша нація" разом претендують більше ніж на 45% голосів, у той час як правляча Демократична партія соціалістів набирає близько 35%.

Про це повідомляє Euronews.

Лідер блоку "За майбутнє Чорногорії" Здравко Крівокапіч вже заявив про зміну влади в країні, відзначивши, що "30-річний режим упав". Він повідомив, що готовий до об'єднання з іншими опозиційними партіями, щоб сформувати новий експертний уряд.

При цьому політик висловив надію на швидку відставку президента Міло Джукановича, зазначивши, що не бажає з ним співпрацювати.

У той же час, президент Чорногорії заявив, що поки не визнає поразку своєї партії і закликає дочекатися офіційних результатів виборів.

Нагадаємо, 30 серпня в Чорногорії відбулися вибори в парламент, а також одночасно в п'яти муніципалітетах.

РБК-Україна писало, що раніше в Новій Зеландії через COVID-19 перенесли парламентські вибори на два місяці.

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