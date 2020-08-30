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У Чорногорії проходять вибори в парламент

Чорногорія, Неділя 30 серпня 2020 11:48
У Чорногорії проходять вибори в парламент
Фото: парламент Чорногорії (skupstina.me)
Автор: Юлія Струк

Також у п'яти муніципалітетах проходять місцеві вибори

У Чорногорії проходять вибори до парламенту. Крім того, одночасно у пяти муніципалітетах відбуваються місцеві вибори.

Про це повідомляє місцеве видання RTCG.

Вказано, що на 1217 виборчих дільницях з 7 ранку до 8 вечора проголосують 540026 виборців. Громадяни будуть робити вибір з 11 виборчих списків, які представили 6 коаліцій та 5 партій.

Нинішні вибори до парламенту стануть одинадцятими з моменту запровадження багатопартійної системи в Чорногорії та п’ятими з часу відновлення незалежності.

Зазначається, що у п’яти муніципалітетах - Будві, Которі, Тівате, Андрієвіці та Гусіньє - відбудуться місцеві вибори.

На виборах присутні 2089 спостерігачів, з яких 265 - іноземних.

Через епідемію коронавірусу вибори проводитимуть в особливих організаційно-технічних умовах. Громадянам доведеться приходити на виборчі дільниці в захисних масках та зі своїми ручками, вони повинні дотримуватися фізичної дистанції. Виборці зможуть зняти маску лише під час ідентифікації. Дільниці мають бути обладнані дезінфекторами для рук, їх мають дезінфікувати та провітрювати.

При цьому виборці, які перебувають у карантині чи самоізоляції через позитивний тест на коронавірус, можуть голосувати лише за місцем перебування, а виборці, які госпіталізовані з COVID-19, будуть голосувати в медичному закладі.

Нагадаємо, наприкінці липня у Чорногорії через зростання захворюваності COVID-19 оголосили епідемію на всій території країни.

Як писало РБК-Україна, на початку серпня Чорногорія внесла Україну до списку "безпечних" країн, тобто українці могли потрапити до Чорногорії без будь-яких обмежень.

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