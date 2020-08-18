Опозиція Білорусі заперечує план виведення країни із союзу з РФ

Білоруська опозиція не обговорює можливий вихід країни з союзних структур з Росією. Раніше про такі плани опозиції заявив президент Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".

"У нас це питання взагалі не стоїть на порядку. Ми розцінюємо заяви Лукашенка як спробу маніпуляції та обману", - заявила член координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова.

Зазначимо, раніше Лукашенко заявив, що білоруська опозиція має намір вивести країну з Союзної держави з Росією, Організації договору про колективну безпеку і ліквідувати російські військові об'єкти.

Крім цього, Лукашенко назвав координаційну раду опозиції спробою захоплення влади.

Нагадаємо, координаційна рада з передачі влади в Білорусі сьогодні проведе перше засідання, після чого озвучить вимоги до Лукашенка.

Також РБК-Україна писало, що у штабі опонентки Лукашенко Світлани Тіхановської просять прихильників домогтися від місцевої влади невизнання результатів виборів.