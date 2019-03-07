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"Оппоблок" і партія "Наші" планують об'єднатися, - Мураєв


Найближчим часом пройде об'єднавчий з'їзд партій

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, который заявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов-2019, сообщил, что партии "Оппозиционный блок" и "Наши" намерены объединиться. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Мураева, в ближайшее время пройдет объединительный съезд партий.

"Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время пройдет объединительный съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые происходят в нашей стране", - сказал Мураев.

Напомним, Мураев заявил об отказе баллотироваться на пост главы государства. Мураев сказал, что снимает свою кандидатуру в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Отмечается, что 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства. Мураев был зарегистрирован кандидатом на выборы президента Украины 15 января 2019.

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