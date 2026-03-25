Оппозиция увеличивает отрыв от Орбана перед выборами в Венгрии

Рейтинги партий и прогнозы

Согласно данным исследования, проведенного во второй половине марта, преимущество партии "Тиса" над "Фидес" составляет 16 процентных пунктов среди всего населения и 20 пунктов среди тех, кто определился с выбором. Среди "определенных" избирателей этот разрыв достигает 23 пунктов.

Социологи отмечают, что если бы такие пропорции сохранились до дня голосования 12 апреля, "Тиса" получила бы две трети мест в парламенте. Поскольку поддержка других партий (DK, "Двухвостый пес", Mi Hazánk) колеблется на уровне 1-2%, Венгрия имеет высокие шансы получить двухпартийную законодательную систему.

Оценка кандидатов и ожидания

Впервые за время наблюдений относительное большинство избирателей верит в победу оппозиции.

Прогноз победы - 47% опрошенных ставят на победу лидера опзиции Петера Мадьяра, тогда как в триумф "Фидес" верят 35%.

Пригодность к должности премьера - рейтинг Петера Мадьяра вырос до 54%. Действующего премьера Венгрии Виктора Орбана считают пригодным 45% респондентов.

Эксперты также прогнозируют чрезвычайно высокую явку - 89% опрошенных заявили о намерении прийти на участки.

Особенности избирательной кампании

Кампании лидеров существенно отличаются по формату.

Виктор Орбан проводит встречи в закрытом формате с организованным подвозом слушателей, фокусируясь на темах "войны и мира".

Зато Петер Мадьяр проводит открытые форумы, где обсуждает местные проблемы - состояние больниц, школ и транспортной инфраструктуры.