Оппозиция увеличивает отрыв от Орбана перед выборами в Венгрии

Оппозиционная партия "Тиса" укрепила лидерство над правящей коалицией, что может обеспечить ей конституционное большинство и привести к формированию двухпартийного парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Median для издания HVG.
Согласно данным исследования, проведенного во второй половине марта, преимущество партии "Тиса" над "Фидес" составляет 16 процентных пунктов среди всего населения и 20 пунктов среди тех, кто определился с выбором. Среди "определенных" избирателей этот разрыв достигает 23 пунктов.
Социологи отмечают, что если бы такие пропорции сохранились до дня голосования 12 апреля, "Тиса" получила бы две трети мест в парламенте. Поскольку поддержка других партий (DK, "Двухвостый пес", Mi Hazánk) колеблется на уровне 1-2%, Венгрия имеет высокие шансы получить двухпартийную законодательную систему.
Впервые за время наблюдений относительное большинство избирателей верит в победу оппозиции.
Прогноз победы - 47% опрошенных ставят на победу лидера опзиции Петера Мадьяра, тогда как в триумф "Фидес" верят 35%.
Пригодность к должности премьера - рейтинг Петера Мадьяра вырос до 54%. Действующего премьера Венгрии Виктора Орбана считают пригодным 45% респондентов.
Эксперты также прогнозируют чрезвычайно высокую явку - 89% опрошенных заявили о намерении прийти на участки.
Кампании лидеров существенно отличаются по формату.
Виктор Орбан проводит встречи в закрытом формате с организованным подвозом слушателей, фокусируясь на темах "войны и мира".
Зато Петер Мадьяр проводит открытые форумы, где обсуждает местные проблемы - состояние больниц, школ и транспортной инфраструктуры.
Напомним, нынешняя избирательная кампания в Венгрии проходит на фоне серьезных скандалов и заявлений о внешнем влиянии. В частности, издание Politico сообщало, что Виктор Орбан уже готовит план на случай своего поражения, чтобы максимально усложнить работу новому правительству.
В то же время западные СМИ, в частности The Washington Post, заявляли о подготовке российских спецслужб к инсценировке покушения на венгерского премьера, что должно было бы мобилизовать его электорат.
Кроме того, в поддержку Орбана открыто выступил президент США Дональд Трамп, назвав его "настоящим бойцом" в период самого сложного избирательного вызова за последние десятилетия.