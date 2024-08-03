"Вагнеровцы" засветились в Венесуэле во время разгона протестов. Зеленский отреагировал

Сегодня во время разгона протестов в Венесуэле заметили наемников ЧВК "Вагнера". Это яркий пример того, что Россия беззастенчиво вмешивается в дела других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского и Defence Blog.

Сегодня, 3 августа, в Венесуэле, засветились люди, которые могут иметь отношение к российской частной военной компании Вагнера.

Во время разгона протеста после обнародования спорных результатов президентских выборов заметили силовика с шевроном российских "музыкантов". Такое наблюдение вызвало беспокойство по поводу вмешательства кремля во внутренние дела Венесуэлы.

Аналитики расценили присутствие наемников группы Вагнера в Венесуэле как признак постоянной поддержки путиным правительства Мадуро. Оппозиция и международные наблюдатели выразили тревогу по поводу последствий вероятного участия иностранных наемников в политических и социальных беспорядках в стране.

Реакция Зеленского

Украинский президент заявил, что сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками вызывают беспокойство.

"Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию. Это яркий пример беззастенчивого вмешательства России в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру"

Он отметил, что в настоящее время народ Венесуэлы переживает очень тяжелые времена. И единственный выход, по мнению президента, проведение мирных и демократических процедур, а не ссылка убийц для дальнейшего обострения ситуации.

"Осудим применение силы против мирных протестующих и призываем всех уважать выбор народа. Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников"