К протестам в Тбилиси присоединились государственные служащие

В Тбилиси на акцию протеста против отсрочки правительством переговоров о вступлении Грузии в ЕС, вышли работники государственного сектора. Среди них - учителя и врачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interpressnews , Эхо Кавказа.

Вечером 11 декабря на проспекте Руставели участники акции заняли проезжую часть и перекрыли автодорогу.

Перед этим занятые в публичном секторе люди, прошли шествием от площади Республики до парламента и присоединились к акции. Митингующие встретили шествие госслужащих аплодисментами.

Протесты в центре грузинской столицы продолжаются 14 суток подряд. Нынешняя ночь антиправительственных акций в Тбилиси проходит спокойно.

Новый пик протеста ожидается ближе к субботе, 14 декабря, когда в парламенте запланированы выборы нового президента.

Накануне вечером к собравшимся вновь обратился бывший телеведущий Гоча Ткешелашвили. Он призывает граждан к мирной борьбе. По его словам, сейчас, как никогда, народ должен стоять вместе ради будущего страны.

Требование протестующих не меняется - назначить повторные выборы и освободить задержанных во время акции протеста граждан.