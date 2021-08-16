Запізнились на український літак: громадяни Грузії не змогли покинути Кабул

За його словами, Грузія відправить для них окремий літак, тож наразі ведеться робота по отриманню відповідних дозволів.

Відомо, що МЗС також веде роботу над тим, щоб громадяни Грузії змогли досягти аеропорту за допомогою турецької сторони.

Вказано, що Турція висловила готовність допомогти в транспортуванні громадян Грузії броньованими машинами.

"Зараз ця операція виконується. Сподіваюся, в найближчому майбутньому вони будуть доставлені в аеропорт Кабула, де наші партнери забезпечать їх повернення в Грузію", йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС, в Кабулі перебувають 23 громадяни Грузії, всі колишні військові. Шестеро з них працює в приватній американській компанії, а 17 - в канадській.