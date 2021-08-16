Опоздали на украинский самолет: граждане Грузии не смогли покинуть Кабул

По его словам, Грузия отправит для них отдельный самолет, поэтому сейчас ведется работа по получению соответствующих разрешений.

Известно, что МИД ведет работу над тем, чтобы граждане Грузии смогли достичь аэропорта с помощью турецкой стороны.

Указано, что Турция выразила готовность помочь в транспортировке граждан Грузии бронированными машинами.

"Сейчас эта операция выполняется. Надеюсь, в ближайшем будущем они будут доставлены в аэропорт Кабула, где наши партнеры обеспечат их возвращение в Грузию", - говорится в сообщении.

По информации МИД, в Кабуле находятся 23 гражданина Грузии, все бывшие военные. Шестеро из них работает в частной американской компании, а 17 - в канадской.