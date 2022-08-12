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Опорний пункт окупантів. Як білоруський аеродром "Зябровка" став військовою базою Росії

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Зябрівка, П'ятниця 12 серпня 2022 17:08
Опорний пункт окупантів. Як білоруський аеродром "Зябровка" став військовою базою Росії Фото: РФ перетворила аеродром "Зябровка" на військову базу (twitter com armscontrol_rus)
Автор: Наталія Юрченко

Росія ще до початку повномасштабної війни проти України перетворила аеродром "Зябровка" у Білорусі на своє військову базу. Там зосереджується російська техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Військовий аеродром у селищі Зябрівка біля Гомеля функціонував з 1954 до 1994 року. Там дислокувався 290-й окремий розвідувальний авіаційний полк. Пізніше його перевели до Росії.

В останні роки аеродром не використовувався у військових цілях. Там відкрили центр авіаційних видів спорту, а на злітних смугах проводилися змагання.

Проте на початку 2022 року все змінилося. Тоді Росія під приводом навчань "Союзна рішучість-2022" почала перекидати у Зябрівку техніку. Територію навколо аеродрому контролювала білоруська міліція.

Саме із білоруського аеродрому 24 лютого російський десант атакував Україну і пізніше висадився на аеродромі у Гостомелі. "Зябровка" стала вертолітною базою і хабом для перевезення убитих та поранених, а також як вогнева позиція для ракетних ударів. Також білоруський аеродром використовували окупанти і під час виходу з півночі України.

Наразі на аеродромі та навколо нього знаходиться російська техніка та засоби ППО.

Чому Росія перетворила аеродром у свою військову базу?

Найважливіша причина - це зручне розміщення. До кордону з Україною всього 22 км, а до Чернігова - 90 км.

Також за 4 км від аеродрому розташована залізнична станція, а в 30 км - аеропорт "Гомель". Це дозволяє Росії оперативно доставляти техніку, боєприпаси та живу сила як залізницею, так і повітряних шляхом.

Крім того, аеродром розташований посеред лісу, що робить його недоступним для "зайвих очей". Це дозволяє контролювати периметр і не допускати поширення інформації про те, що відбувається на аеродромі.

Нагадаємо, що в ніч на 11 серпня на аеродромі "Зябровка" у Білорусі пролунали вибухи. У Міноборони Білорусі заявляють, що сталося загоряння двигуна.

Водночас ЗМІ повідомляють, що в результаті вибухів на аеродромі був знищений російський танк Т-72, боєприпаси до нього та радіолокатор підсвічування та наведення для ЗРК.

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