В "Опорі" розповіли про особливості зміни місця голосування на виборах до ВР

Перед виборами у Верховну раду місце голосування можна змінити до 15 липня включно. Про це повідомляє громадянська мережа "Опора".

Особливість парламентських виборів в тому, що у разі зміни місця голосування виборцю дадуть лише один бюлетень - за партійними списками.

Обидва бюлетені (за мажоритарного кандидата і за партію) отримають лише ті виборці, які змінять місце голосування в межах "рідного" округу.

Зокрема, для того, щоб змінити місце голосування потрібно:

Мати з собою паспорт і документи (довідка з роботи або навчання/квитки на літак або поїзд/ договір оренди житла);

Написати заяву, де вказати бажаний дільницю для голосування і причину зміни місця голосування;

Отримати посвідчення про зміну місця голосування;

21 липня з 8:00 до 20:00 прийти на нову ділянку.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня. РБК-Україна писало, що на консультаціях Зеленський, лідери фракцій і Андрій Парубій попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.