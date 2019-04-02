В ОПОРІ назвали ризики затягування з оголошенням другого туру

Затягування з оголошенням результатів виборів 2019 може негативно позначитися на можливості голосувати у другому турі виборців, які проживають не за місцем реєстрації. Про це в ефірі "Громадського" заявила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, бажано, щоб Центральна виборча комісія якомога швидше встановила остаточні результати першого туру.

"Тому що за фактом другого туру юридично не існує до завершення всіх процедур першого", - зазначила Айвазовська.

Вона додала, що фактично для зміни місця тимчасового голосування може залишитися лише п'ять днів, хоча перед першим туром було 65 днів.

"А це 316 тисяч, з яких велика кількість переселенців, 24% громадян, що проживають не за місцем реєстрації, - всі вони просто не встигнуть бути включеними в процес", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соціологи прогнозують зниження явки у другому турі.

Відзначимо, за даними реєстру виборців перед першим туром правом зміни місця голосування скористалися майже 316 тисяч українців.