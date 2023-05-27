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СБУ предприняла "определенные меры" для подрыва Крымского моста, - Малюк

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Суббота 27 мая 2023 00:48
СБУ предприняла "определенные меры" для подрыва Крымского моста, - Малюк Фото: глава СБУ Василий Малюк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Служба безопасности Украины осуществляла "определенные меры" по подрыву Крымского моста в октябре 2022 года.

Об этом сообщил Глава СБУ Василий Малюк, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Дмитрию Комарову.

Он отказался озвучивать детали, но сообщил, что "принимались определенные меры" в соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что этот логистический путь врага было необходимо перерезать.

Что происходит в России

Сейчас в РФ ведется "всевследствие" по подрыву, задержано более 20 россиян, которым "инкриминируют определенное соучастие во всем процессе", отметил Малюк. Он также призвал не обсуждать эту ситуацию, а "за этим всем наблюдать".

Подрыв Крымского моста

Напомним, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. В результате обрушились две полусекции автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.

Российский диктатор Владимир Путин во всем обвинил спецслужбы Украины, однако украинская сторона прямо такого не подтверждала. Тем не менее, неоднократно заявлялось, что Крымский мост – законная цель для ВСУ.

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Служба безопасности Украины Крымский мост
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