"Опора" заявляє про провокації та тиск на її спостерігачів на виборах

У низці регіонів група осіб збирає інформацію про представників організації

В течение последних дней в ГО "Опора" продолжает поступать достоверная информация о подготовке политически мотивированных провокаций против организации и ее представителей, привлеченных к независимому внепартийному наблюдению на выборах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Опоры".

Как сообщается, организация квалифицирует действия лиц, которые привлечены к подготовке провокации, как попытку давления, поэтому вынуждена публично заявить о фактах и событиях, с целью предупреждения опасности для жизни, здоровья наблюдателей и попыток последующего давления на них.

"В частности, в ряде регионов группа лиц во главе с гражданином Олегом Дейнеко собирает информацию о месте жительства и пребыванию, о семейных связях региональных представителей "Опоры". Эта группа лиц в различных регионах представляется журналистами различных телеканалов и программ (телеканал "Прямой", программа "Деньги" на телеканале "1+1", "Обозреватель"). Эти же лица также обращались в территориальные подразделения Национальной полиции Украины с предвзятыми вопросами о официальной коммуникации наблюдателей "Опоры" и правоохранителей по вопросам выборов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также был зафиксирован случай организации инспирированной встречи активиста "Опоры" в Черкассах с этой группой путем поступления приглашения на него от третьих лиц.

"В течение такой коммуникации озвучивались угрозы привлечь группы других граждан-представителей ветеранских объединений для обеспечения принудительных встреч представителей "Опоры" с лицами во главе с Олегом Дейнекою", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в организации отмечают, что у отдельных представителей организации в регионах есть основания считать, что сейчас осуществляется незаконное слежение за их передвижением.

"Одновременно с активностями группы Олега Дейнеки зафиксировано поступление аналогичных вопросов про личную и организационную деятельность региональных представителей организации от местных организаций одной из политических партий", - добавили в организации.

Напомним, в Кропивницком напали на общественного омбудсмена по защите избирательных прав гражданской сети "Опора" в Кировоградской области Евгения Гурницкого.

Также сообщалось, что представители гражданской сети "Опора" в регионах подали 171 заявление и обращение об нарушений порядка предвыборной агитации и финансирование выборов 2019.