ОПОРА заявила про напад на її омбудсмена у Кропивницькому

Фото: Євген Гурницький (youtube.com/ОПОРА_скріншот)

Невідомі побили Євгена Гурницького у під'їзді його будинку

У Кропивницькому напали на громадського омбудсмена із захисту виборчих прав громадянської мережі ОПОРА у Кіровоградській області Євгена Гурницького. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ГМ ОПОРА.

Зазначається, що це сталось увечері 26 січня - напад скоїли у під'їзді будинку, де проживає Гурницький. Активіст пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю.

"Невідомі особи назвали мене по імені, я відгукнувся і потім мені завдали ушкодження в області правого ока. Невідомі особи втекли з місця події і не взяли жодну з моїх особистих речей", - заявив Гурницький у відеозверненні, оприлюдненому на сайті мережі.

Активіст додав, що останнім часом він фіксуе порушення виборчого законодавства на території Кіровоградської області. Саме тому Гурницький вважає напад наслідком такої його діяльності.

Омбудсмен після інциденту звернувся до лікарні та написав заяву в поліцію.

В самій організації розцінили цей напад "як тиск на спостереження за виборчою кампанією".

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що більшість із зареєстрованих кандидатів у президенти України та їх штаби ведуть агітацію незаконно.