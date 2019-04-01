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"Опора" назвала найбільш масове порушення на виборах


Фотографування виборчого бюлетеню зафіксували на 4% дільниць

Найбільш масовим порушенням під час виборів президента України стало  розголошення таємниці голосування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координаторки громадянської мережі "Опора" Ольги Айвазовської у коментарі "Радіо Свобода".

За її словами, найбільш масовими були розголошення таємниці голосування і фотографування виборчого бюлетеня.

"І одне, і інше є серйозним порушенням. Тому що фотографування виборчого бюлетеню можуть мати дві передумови - просто бажання оприлюднити результати голосування в соцмережах і також це може свідчити про продаж свого голосу. На щастя, покриття таких порушень - близько 4% виборчих дільниць в цілому. І результат насправді є на 1-1,5% вище, ніж ми фіксували в 2014 році", - сказала Айвазовська.

Раніше повідомлялося, що оперативні штаби Національної поліції під час виборів працюватимуть всю ніч, поки триватиме підрахунок голосів.

РБК-Україна писало, в МВС заявили, що день голосування на виборах президента пройшов спокійно. Робота правоохоронців не припиняється навіть після закриття дільниць. Всього було зареєстровано 1927 заяв та повідомлень про порушення. 

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