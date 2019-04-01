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Поліція працюватиме всю ніч при підрахунку голосів

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 00:39
Поліція працюватиме всю ніч при підрахунку голосів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також поліція супроводжуватиме перевезення бюлетенів до ОВК

Оперативні штаби Національної поліції під час виборів 2019 працюватимуть всю ніч, поки триватиме підрахунок голосів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції

За словами заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, метою роботи правоохоронців є забезпечення безпеки під час підрахунку голосів, недопущення провокацій та зриву підрахунку голосів.

Він також зазначив, що ще одним питанням єперевезення бюлетенів та протоколів до окружних виборчих комісій. Цей процес розпочнеться вночі, а в деяких регіонах - зранку завтрашнього дня.

"Має бути дотримана процедура. Поліцейські мають забезпечити законність транспортування бюлетенів", - зазначив Фацевич.

РБК-Україна писало, в МВС заявили, що день голосування на виборах президента пройшов спокійно. Робота правоохоронців не припиняється навіть після закриття дільниць. Всього було зареєстровано 1927 заяв та повідомлень про порушення. 

У Херсонській області в день виборів в Україні 18 дільниць залишились без електропостачання. Всі відключенння не були довготривалими. Аварії були швидко усунуті. 

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