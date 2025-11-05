RU

Оппонент Трампа победил на выборах мэра Нью-Йорка: что известно о Зохране Мамдани

Фото: Зохран Мамдани (facebook.com/ZohranKMamdani)
Автор: Ірина Глухова

На выборах мэра Нью-Йорка победу одержал представитель Демократической партии Зохран Мамдани. Президент США Дональд Трамп пытался не допустить его победы, призывая голосовать за другого демократа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой NBC News.

СМИ пишут, что 34-летний Мамдани стал самым молодым мэром Нью-Йорка за более чем столетие, а также первым мусульманином и выходцем из Африки, возглавившим город.

Нынешние выборы стали рекордными по явке - впервые с 1969 года участие в голосовании приняли около 2 миллионов избирателей.

Кроме Мамдани, за пост мэра соревновались независимый кандидат и бывший губернатор штата Эндрю Куомо, а также республиканец Кертис Слива. Куомо уже поздравил Мамдани с победой.

На результаты выборов отреагировал и Дональд Трамп. Он заявил, что поражение республиканцев связано с правительственным шатдауном и отсутствием его имени в бюллетенях.

"Трампа не было в бюллетене, а прекращение работы - были две причины, почему республиканцы проиграли выборы сегодня вечером", - отметил президент США.

Эксперты считают выборы мэра Нью-Йорка первым серьезным испытанием для администрации Трампа после его возвращения в Белый дом.

Накануне голосования глава государства призвал избирателей поддержать не республиканца Сливу, а демократа Куомо. Мамдани Трамп называл "коммунистом" и даже угрожал сократить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае его победы.

Что известно о Зоране Мамдани

Как пишет ВВС, свою кампанию Мамдани построил на привлечении избирателей, разочарованных действующей властью и политикой Демократической партии. Помогло ему в этом и умелое использование социальных сетей, благодаря которым Мамдани удалось наладить прямой контакт с избирателями.

Политик называет себя "демократическим социалистом". Что именно он вкладывает в этот термин, кандидат не уточняет, однако его программа предусматривает, в частности, введение "налогов на миллионеров".

Основной акцент в своей предвыборной платформе Мамдани сделал на вопросах доступности и качества жизни.

Среди его обещаний - введение бесплатного дошкольного образования, замораживание арендной платы в субсидированном жилье, бесплатный автобусный проезд и создание сети муниципальных продуктовых магазинов.

 

Протесты против Трампа

Напомним, 18 октября в США прошли масштабные протесты "No Kings" (Нет королям) против политики президента Дональда Трампа. Протестующие вышли против политики арестов и депортации мигрантов, развертывания войск в штатах и приостановления работы правительства.

Массовые протесты последовали за аналогичной акцией "Нет королям" 14 июня, приуроченной к военному параду, который Трамп провел в честь 250-летия армии США и своего дня рождения.

Подробнее о том, что такое акция протеста "Нет королям" и почему она возникла - читайте в материале РБК-Украина.

