ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зсув грунту в Одеській області: роботи на пляжі завершено, обійшлося без жертв

Новость на русском →
Одеська область, Середа 23 червня 2021 15:38
Зсув грунту в Одеській області: роботи на пляжі завершено, обійшлося без жертв Фото: рятувальні роботи на пляжі в Лебедівці (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Рятувальні роботи на пляжі в Лебедівці Одеської області, на який вчора зійшов зсув грунту, завершено. Інцидент обійшовся без жертв і постраждалих.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що роботи з розчищення обвалу грунту завершені.

"О 14:35 роботи з розчищення обвалу ґрунту поблизу с. Лебедівка завершено. Під зсувом загиблих і постраждалих не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні на березі Чорного моря біля села Лебедівка стався зсув грунту, поруч з базою відпочинку "Перлина". За попередньою інформацією, під завалами могли перебувати люди.

Також повідомлялося, що на місці події були виявлені речі відпочивальників. Однак, як пізніше стало відомо, власників цих речей знайшли, вони не постраждали в результаті цього зсуву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса зсув пляж
NEWS
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ