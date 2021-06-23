Зсув грунту в Одеській області: роботи на пляжі завершено, обійшлося без жертв

Рятувальні роботи на пляжі в Лебедівці Одеської області, на який вчора зійшов зсув грунту , завершено. Інцидент обійшовся без жертв і постраждалих.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"О 14:35 роботи з розчищення обвалу ґрунту поблизу с. Лебедівка завершено. Під зсувом загиблих і постраждалих не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні на березі Чорного моря біля села Лебедівка стався зсув грунту, поруч з базою відпочинку "Перлина". За попередньою інформацією, під завалами могли перебувати люди.

Також повідомлялося, що на місці події були виявлені речі відпочивальників. Однак, як пізніше стало відомо, власників цих речей знайшли, вони не постраждали в результаті цього зсуву.