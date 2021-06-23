Зсув зійшов на пляж в Одеській області: шукати постраждалих будуть вночі
Рятувальники шукають постраждалих в Одеській області на місці зсуву, який зійшов на пляж у селі Лебедівка. Шукати людей, які могли опинитися під завалами, будуть вночі.
Відомо, що до пошукових робіт залучені як рятувальники і військовослужбовці, так і місцеві жителі.
Підозру про можливих постраждалих викликало те, що на місці події виявлені речі відпочиваючих.
"Інформація про можливих постраждалих перевіряється. Пошукові роботи проводяться методом розчищення місця зсуву", - уточнюють в ДСНС.
Також відомо, що пошуки не припинилися і з настанням темряви. Станом на 22: 00 розчищено 65 кв. м.
"Забезпечено освітлення місця пошуків, роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки та 63 людини, з них 30 рятувальників.
Як відомо, в результаті зсуву стався обвал ґрунту висотою 15 м, на площі близько 150 кв. м.
Нагадаємо, 22 червня в другій половині дня надійшло повідомлення про те, що на пляжі поруч з базою відпочинку "Перлина" в селі Лебедівка зійшов зсув. Передбачається, що під завалами можуть бути люди.
Раніше повідомлялося, що на місці зсуву під завалами можуть опинитися жінка або сімейна пара з дитиною. Про це повідомили свідки.