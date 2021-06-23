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Зсув зійшов на пляж в Одеській області: шукати постраждалих будуть вночі

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Україна, Середа 23 червня 2021 00:58
Зсув зійшов на пляж в Одеській області: шукати постраждалих будуть вночі Фото: рятувальники шукають постраждалих на місці зсуву в Одеській області (https://od.dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Рятувальники шукають постраждалих в Одеській області на місці зсуву, який зійшов на пляж у селі Лебедівка. Шукати людей, які могли опинитися під завалами, будуть вночі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

Відомо, що до пошукових робіт залучені як рятувальники і військовослужбовці, так і місцеві жителі.

Підозру про можливих постраждалих викликало те, що на місці події виявлені речі відпочиваючих.

Зсув зійшов на пляж в Одеській області: шукати постраждалих будуть вночі

"Інформація про можливих постраждалих перевіряється. Пошукові роботи проводяться методом розчищення місця зсуву", - уточнюють в ДСНС.

Також відомо, що пошуки не припинилися і з настанням темряви. Станом на 22: 00 розчищено 65 кв. м.

"Забезпечено освітлення місця пошуків, роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Зсув зійшов на пляж в Одеській області: шукати постраждалих будуть вночі

Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки та 63 людини, з них 30 рятувальників.

Зсув зійшов на пляж в Одеській області: шукати постраждалих будуть вночі

Як відомо, в результаті зсуву стався обвал ґрунту висотою 15 м, на площі близько 150 кв. м.

Нагадаємо, 22 червня в другій половині дня надійшло повідомлення про те, що на пляжі поруч з базою відпочинку "Перлина" в селі Лебедівка зійшов зсув. Передбачається, що під завалами можуть бути люди.

Раніше повідомлялося, що на місці зсуву під завалами можуть опинитися жінка або сімейна пара з дитиною. Про це повідомили свідки.

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