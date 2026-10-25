Опрос показал, сколько немцев болеют за дальнейшую военную поддержку Украины

В то же время, почти треть немцев считает, что военную поддержку Киева нужно сократить.

Согласно исследованию, 30% опрошенных поддерживают усиление военной помощи Украине со стороны европейских государств . Еще 33% удовлетворены нынешним уровнем поддержки.

В то же время , 32% респондентов выступают за сокращение военной помощи Украине.

Таким образом, 63% опрошенных поддерживают усиление или сохранение нынешнего уровня военной поддержки Киева со стороны европейских стран.

Немцы сомневаются в намерениях Путина

Опрос также показал значительный скептицизм немцев относительно готовности российского диктатора Владимира Путина к продолжительному перемирию с Украиной.

Только 16% респондентов считают, что российский президент действительно заинтересован в установлении длительного прекращения огня . 79% не верят в серьезность таких намерений.

Кроме того, немцы скептически оценивают позицию президента США Дональда Трампа в войне России против Украины. По мнению 38% опрошенных, он скорее находится на стороне России.

В то же время только 1% считает, что Трамп поддерживает Украину, а 57% убеждены, что американский президент не находится на стороне ни одной из сторон.

Опрос для ZDF провела исследовательская группа Forschungsgruppe Wahlen с 20 по 22 октября. В нем приняли участие 1225 граждан Германии, обладающих правом голоса. Исследования проводили по телефону и онлайн.