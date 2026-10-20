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Немецкий бизнес для ОПК Украины: Минобороны ищет финансирование для совместных производств

15:38 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Немецкий бизнес для ОПК Украины: Минобороны ищет финансирование для совместных производств Фото: первая немецко-украинская конференция по обороне и безопасности (Минобороны)
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Министерство обороны Украины работает над расширением сотрудничества с немецкими оборонными компаниями, развитием совместного производства и привлечением финансирования для украинского ОПК. Об этом заместительница министра обороны Анна Гвоздяр рассказала на Первой немецко-украинской конференции по обороне и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что Минобороны предлагает для ускорения закупок и поддержки производителей

Украина готова делиться с европейскими партнерами технологиями и боевым опытом, заявила Анна Гвоздяр на панельной дискуссии. По ее словам, совместные производственные проекты с Германией уже есть, и теперь их нужно масштабировать.

Для этого, говорится в сообщении, требуются долгосрочные контракты, финансирование совместных предприятий, страхование военных рисков и более быстрые процедуры технологического сотрудничества.

"Еще несколько лет назад мы обсуждали возможности сотрудничества. Сегодня уже есть совместные производственные проекты и работаем над их дальнейшим масштабированием", - сказала Гвоздяр.

Гвоздчик представила два инструмента. Цифровой маркетплейс DOT-Chain Defence позволяет военным подразделениям самостоятельно выбирать необходимое оборудование. Программа льготного кредитования помогает предприятиям ОПК привлекать средства для масштабирования производства.

Первую немецко-украинскую конференцию по обороне и безопасности организовала Немецко-украинская промышленно торговая палата (AHK Ukraine) к своему 10-летию. На нее собрались представители правительственных структур, оборонной индустрии и торгово-промышленных палат.

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Ранее глава AHK Райнер Перау рассказал РБК-Украина на конференции-встрече делегаций немецкого и украинского ОПК, что немецкие военные модернизируются и понимают, что происходит на украинском поле боя.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия вместе с другими европейскими и неамериканскими союзниками финансирует Украину без помощи Вашингтона в оплате обороны и оборудования.

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