Оказались в окружении. Новые подробности гибели грузинских добровольцев под Бахмутом

Добровольцы из Грузии, о гибели которых стало известно сегодня, попали в окружение оккупантов под Бахмутом. Также был ранен грузинский командир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"В последние дни в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады", - рассказал он. По словам Ермака, сейчас известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах.