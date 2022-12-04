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Оказались в окружении. Новые подробности гибели грузинских добровольцев под Бахмутом

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Донбасс, Воскресенье 04 декабря 2022 16:22
Оказались в окружении. Новые подробности гибели грузинских добровольцев под Бахмутом Фото: появились детали гибели грузинских добровольцев под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Добровольцы из Грузии, о гибели которых стало известно сегодня, попали в окружение оккупантов под Бахмутом. Также был ранен грузинский командир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"В последние дни в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады", - рассказал он.

По словам Ермака, сейчас известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах.

Как сообщалось, в боях под Бахмутом погибли пять граждан Грузии, добровольно вставшие на защиту Украины. Трагедия произошла 3 декабря. Они погибли в 10-часовом бою в районе Бахмута и были бойцами 57-й бригады.

По данным на конец октября в Украине погибли 22 добровольца из Грузии.

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