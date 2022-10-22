В Украине погибли сразу два грузинских добровольца

За последние сутки стало известно о гибели двух добровольцев, граждан Грузии, воевавших в Украине против российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новости Грузия".

Так, во время ракетного обстрела в Луганской области погиб Михаил Капланишвили, известный как Миша Каплан.

Он стал 21-м грузинским бойцом, погибшим в Украине. О его гибели стало известно вечером в пятницу, 21 октября.

"Он был гражданским активистом, членом грузинского "Антиоккупационного движения", отправился в Украину добровольцем весной", - рассказали в Telegram-канале.

Также в Украине, по Херсоном, погиб Александр Мартиашвили. Ему было 24 года.

Сообщение о гибели Александра стало вторым за последние сутки. Он стал 22-м добровольцем из Грузии, погибшем в Украине.