В Украине погибли сразу два грузинских добровольца
За последние сутки стало известно о гибели двух добровольцев, граждан Грузии, воевавших в Украине против российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новости Грузия".
Так, во время ракетного обстрела в Луганской области погиб Михаил Капланишвили, известный как Миша Каплан.
Он стал 21-м грузинским бойцом, погибшим в Украине. О его гибели стало известно вечером в пятницу, 21 октября.
"Он был гражданским активистом, членом грузинского "Антиоккупационного движения", отправился в Украину добровольцем весной", - рассказали в Telegram-канале.
Также в Украине, по Херсоном, погиб Александр Мартиашвили. Ему было 24 года.
Сообщение о гибели Александра стало вторым за последние сутки. Он стал 22-м добровольцем из Грузии, погибшем в Украине.
Как сообщалось, в июле в Украине, в Луганской области, также погиб доброволец из Грузии. Он был 17-м погибшим грузинским добровольцем в войне в Украине.
Также в войне России против Украины погиб бывший британский военный. Он защищал Северодонецк.
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