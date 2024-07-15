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Опека и уход. Юрист указала на важные детали о получении отсрочки

Сроки оформления отсрочки по опекунству и уходу - разные (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Опека и уход за родителями с инвалидностью I и II группы являются основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала Тина Клецко, юрист практики семейного права адвокатского бюро "Приходько та Партнери".

Содержание

Какая разница между опекой и уходом

Согласно части 1 пунктов 9, 10, 13 статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", как опека, так и уход за родителями с инвалидностью I и II группы являются основанием для получения отсрочки от мобилизации.

В то же время "опека" и "уход" - два разных юридических понятия, которые имеют свои особенности и правовые последствия.

Основным отличием между опекой и уходом является порядок оформления.

Кроме того, значительным отличием между этими понятиями выступают сроки оформления:

  • судебный процесс оформления попечительства из-за признания лица недееспособным, чаще всего занимает от шести календарных месяцев
  • процедура установления ухода через органы исполнительной власти занимает ориентировочно до двух календарных месяцев

Основное об опекунстве

Юрист объяснила, что опекунство устанавливается в судебном порядке, в то время как уход устанавливается через органы исполнительной власти (районные государственные администрации, управление социальной защиты населения) - как социальная услуга.

То есть опекунство - это правовой статус, который предоставляется лицу или учреждению для защиты прав и интересов человека, который не осознает своих действий и не может самостоятельно обслуживать себя из-за состояния здоровья (в частности, когнитивных и/или психических расстройств).

Опекуна назначает суд - на основании медицинских заключений и рекомендаций органов опеки и попечительства.

Опекун несет ответственность:

  • за совершение сделок от имени подопечного
  • за управление его имуществом
  • за обеспечение содержания и ухода за подопечным

"Опекунство можно установить также над лицом, с которым вы не имеете родственных связей", - добавила эксперт.

Однако это возможно только в случае отсутствия других родных и лиц, обязанных осуществлять опеку такого лица.

Что следует знать об уходе

В то же время уход - это социальная услуга, которая предусматривает оказание физической поддержки человеку с инвалидностью и включает:

  • помощь в повседневных делах (таких, как помощь в быту, минимизация физических нагрузок)
  • медицинское сопровождение
  • социальную и психологическую поддержку

Согласно действующему законодательству, уход с целью получения отсрочки от мобилизации может установить только родственник первой, второй или третьей степеней родства.

Следовательно, установление ухода за лицом, с которым у вас нет родственных связей, невозможно.

Всегда ли человек с инвалидностью является недееспособным

По словам Клецко, лицо с инвалидностью не всегда недееспособно.

Кроме того, такой человек чаще всего нуждается именно в уходе, а не опеке.

В качестве примера можно привести ситуацию, когда один из ваших родителей является лицом с инвалидностью II группы (установленной вследствие общего заболевания, без наличия психических и когнитивных нарушений) - в таком случае признание лица недееспособным и установление опеки невозможно.

В то же время, если у одного из родителей не установлена ни одна группа инвалидности, однако диагностирована болезнь Альцгеймера - это основание для признания лица недееспособным.

Важно также, что при установлении ухода и опеки обязательным фактором является факт совместного проживания ухаживающего/опекуна и лица, за которым будет осуществляться уход (подопечного).

"То есть установление опеки предусмотрено через органы судебной власти при признании лица полностью недееспособным (имеющим физические изъяны направленные на психические и когнитивные нарушения), что предусматривает потребность в полном содержании, заботе, ответственности за личность", - пояснила юрист.

В то же время, оформление ухода существует как внесудебная процедура (уход осуществляется за лицами, состояние здоровья которых предусматривает потребность в помощи и поддержке для возможности реализации личных потребностей, прав и свобод).

Опека и уход: как оформить отсрочку

В настоящее время к процедуре установления факта осуществления ухода напрямую привлечены органы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - согласно параграфу 61 постановления Кабмина №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

Это, по мнению эксперта, может усложнить процедуру его установления.

"В вопросе о назначении опекуна на этапе выбора военнообязанного в качестве кандидата опекуна недееспособного лица необходимо учесть целесообразность назначения именно его, а также, сложились ли между заявителем и недееспособным человеком личные дружеские отношения, есть ли у него другие близкие родственники, которые могли бы исполнять обязанности опекуна", - рассказала Клецко.

Она объяснила, что в случае оформления отсрочки на основании установления ухода, основным необходимым документом является Акт установления факта осуществления ухода.

Соответственно, в случае получения отсрочки после установления опеки, такими документами являются:

  • решение суда о признании лица недееспособным
  • решение суда о назначении опекуна

С учетом вышеперечисленного, при наличии у лица необходимых документов для получения отсрочки от призыва на военную службу, следующим этапом является:

  • написание заявления на предоставление отсрочки от призыва на военную службу
  • подача такого заявления (вместе с приложениями, предусмотренными постановлением КМУ №560) в ТЦК и СП - лично военнообязанным лицом

"Опекунство и факт осуществления ухода служит основанием для отсрочки, поэтому если вы хотите упростить и ускорить процесс, не откладывайте и обращайтесь к специалистам-юристам", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого не имеют права мобилизовать в ВСУ даже во время войны.

Читайте также, могут ли вручить повестку, если есть отсрочка и что делать в таких ситуациях.

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