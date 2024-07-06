Уход за родителями. Дадут ли отсрочку, если у военнообязанного есть взрослые дети

Мобилизация в Украине продолжается, однако у некоторых военнообязанных возникает важный вопрос - можно ли получить отсрочку по уходу за родителями, если у человека есть совершеннолетние дети?

РБК-Украина рассказывает, в каких случаях предусмотрена отсрочка от мобилизации по уходу за родителями, а также какие документы нужны, чтобы ее оформить.

Когда предусмотрена отсрочка по уходу за родителями

Адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись в комментарии РБК-Украина рассказала, что в целом отсрочка от мобилизации по уходу за родителями предусмотрена действующим законодательством в двух случаях:

если родители являются лицами с инвалидностью I или II группы (согласно пункту 13 части 1 статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации")

если военнообязанное лицо занято постоянным уходом за больным отцом или матерью (отцом или матерью жены (супруга), не являющимися лицами с инвалидностью (пункт 9 часть 1 статья 23 закона о мобилизации)

Отсрочка по уходу за родителями с инвалидностью

Если родители военнообязанного являются лицами с инвалидностью I или II группы, для оформления отсрочки человека, занятого уходом, необходимо предоставить (согласно пункту 13 и в соответствии с приложением 5 к постановлению правительства №560):

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении)

один из документов, подтверждающий невозможность других лиц - не военнообязанных и обязанных по закону - содержать одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы

Юрист уточнила, что этими "другими лицами", на которых законом возложены обязанности содержания родителей (согласно статье 202 Семейного кодекса), являются "совершеннолетние дочь и сын".

"То есть по этой законодательной норме необходимо подтверждать обстоятельства исключительно в отношении детей - независимо от наличия совершеннолетних внуков, братьев, сестер и других родственников второй и третьей степени родства", - пояснила Кись.

В случаях, когда дети военнообязанного живут за границей, некоторые сомневаются - нужно ли собирать подтверждающие документы о том, что они учатся или работают за пределами Украины.

Адвокат ответила: законодательное требование собирать подтверждающие документы о том, что внуки лица с инвалидностью (дети военнообязанного) учатся или работают вне Украины - отсутствует.

В то же время на практике возникает вопрос насчет подтверждения факта отсутствия других военнообязанных лиц, обязанных содержать одного из родителей.

"Если наличие или отсутствие второго супруга лица с инвалидностью, которое не может его содержать, может подтверждаться свидетельством о браке и пенсионным удостоверением (или свидетельством о смерти или свидетельством о расторжении брака), то подтвердить отсутствие других совершеннолетних детей у лица с инвалидностью достаточно сложно", - признала юрист.

Она рассказала, что органы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) отказывают в предоставлении таких выписок из реестра. Хотя справочно предоставляют информацию о фактах регистрации рождения детей на территории Украины после 1950 года.

"Но остается вопрос о рождении детей как на территории других Республик СССР, так и в других странах и т.д. Поэтому такая информация органов РАГС не является абсолютным и достоверным подтверждающим документом", - рассказала эксперт.

Обязанность проверки оснований предоставления военнообязанным отсрочки от призыва и ее оформления (согласно части 7 статьи 23 закона о мобилизации) возложена на Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

На практике, по словам юриста, от граждан требуют прилагать к заявлению об отсрочке "Акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода)", в котором указываются сведения об отсутствии других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход.

"Тем самым ТЦК и СП решают для себя вопросы по проверке наличия или отсутствия других лиц, которые законом обязаны содержать одного из родителей. Форма акта предусмотрена в приложении 8 к постановлению №560, а порядок его составления - в пункте 61 этого постановления", - отметила Кись.

В то же время, по ее словам, это касается только супругов и детей с инвалидностью и не касается внуков (детей военнообязанного лица).

Отсрочка по уходу за родителями, которые болеют

Для того чтобы оформить отсрочку по уходу за отцом или матерью, не являющимися лицами с инвалидностью, но болеющими и нуждающимися в постоянной заботе, военнообязанному лицу (занятому уходом) нужны документы:

подтверждающие родственные связи - свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка, или свидетельство о рождении лица (осуществляющего уход) и свидетельство о рождении жены (супруга)

которые подтверждают невозможность осуществления ухода другим трудоспособным членом семьи, который обязан осуществлять уход

другим трудоспособным членом семьи, который обязан осуществлять уход о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу, или Акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода), в котором указываются сведения о наличии (отсутствии) других трудоспособных членов семьи, которые могли бы осуществлять такой уход

По словам Кись, если вопрос о составлении Акта вполне понятен и "закрывает" вопрос по доказательству перед ТЦК и СП факта наличия (отсутствия) других трудоспособных членов семьи, которые могли бы осуществлять такой уход, то в случае, если военнообязанный получает компенсацию по уходу, вопрос наличия других трудоспособных членов семьи подлежит доказыванию.

Юрист уточнила, что согласно Семейному кодексу Украины, семью составляют лица, которые проживают совместно, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Ребенок - до 18 лет - принадлежит к семье своих родителей и тогда, когда совместно с ними не проживает.

Семья создается на основании брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и не противоречащих моральным устоям общества.

Исходя из этого, семьей будут считаться в том числе:

все лица, зарегистрированные и проживающие по одному адресу с лицом с инвалидностью

все лица, между которыми заключены договоры пожизненного содержания, договоры о содержании детей, второго из пары (алиментные)

лица, между которыми заключен брак - независимо от места регистрации проживания

Итак, по мнению адвоката, если по одному адресу с лицом, нуждающимся в уходе, зарегистрированы совершеннолетние родные внуки - есть смысл собирать подтверждающие документы о том, что дети военнообязанного (внуки лица, нуждающегося в уходе в связи с болезнью) учатся или работают за пределами Украины.