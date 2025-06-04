Операции "Паутина" не было бы, если бы РФ согласилась на прекращение огня, - Зеленский
Если бы Россия согласилась на прекращение огня, Украина не проводила бы операцию "Паутина" по уничтожению российской стратегической авиации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
"Прекращение огня могло бы быть до операции, которую мы сделали (операции "Паутина" - ред.). Была бы операция тогда? Нет", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина не будет оставлять действий агрессора без ответа.
"То есть это не значит, что мы параллельно с тем, что хотим прекращения огня ничего не делаем. Это наш подход. Мы должны выбирать правила. Я считаю, что если правила прекращения огня для всех, то они для всех. Если их нарушают, то и мы можем нарушать", - отметил президент.
Операция "Паутина"
Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина", которую планировали более полутора лет.
Дроны СБУ атаковали сразу несколько российских авиабаз. Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает 7 млрд долларов.
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