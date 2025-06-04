Операции "Паутина" не было бы, если бы РФ согласилась на прекращение огня, - Зеленский

Если бы Россия согласилась на прекращение огня, Украина не проводила бы операцию "Паутина" по уничтожению российской стратегической авиации.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

"Прекращение огня могло бы быть до операции, которую мы сделали (операции "Паутина" - ред.). Была бы операция тогда? Нет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не будет оставлять действий агрессора без ответа.

"То есть это не значит, что мы параллельно с тем, что хотим прекращения огня ничего не делаем. Это наш подход. Мы должны выбирать правила. Я считаю, что если правила прекращения огня для всех, то они для всех. Если их нарушают, то и мы можем нарушать", - отметил президент.