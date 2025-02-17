Операция СБУ и ССО. Источники рассказали подробности ночной атаки дронов на Россию

В ночь на 17 февраля, беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) и Сил специальных операций (ССО) атаковали сразу два важных предприятия в Краснодарском крае Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.
Речь идет о:
В районе завода прозвучало не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, который подтвердили местные власти.
НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.
В феврале 2024-го дроны СБУ уже атаковали этот завод. Тогда же была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долларов.
"Кропоткинская", является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории России. В результате атаки ее вывели из эксплуатации. Сейчас перекачка нефти идет в обход этой станции.
В ходе полномасштабной войны Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Целью таких атак является нарушение логистики и ослабление военной экономики врага.
Сегодня стало известно, что крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума была выведена из строя в результате удара беспилотниками.
Между тем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, какую роль играет Ильский нефтеперерабатывающий завод у врага.
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