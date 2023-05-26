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Операция "РДК" в Белгородской области вскрыла серьезные провалы обороны РФ, - ISW

Новина українською →
Пятница 26 мая 2023 04:05
Операция "РДК" в Белгородской области вскрыла серьезные провалы обороны РФ, - ISW Фото: операция в Белгородской области вскрыла серьезные провалы обороны РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Операция "РДК" и легиона "Свобода России" в Белгородской области РФ выявили серьезные недостатки линии обороны региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что российские власти потратили 10 млрд рублей на строительство линии укреплений вдоль границы Белгородской области с Украиной.

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин также ранее объявил о строительстве комплекса укреплений под названием "линия Вагнера" по Белгородской области в октябре 2022 года и подверг прямой критике российскую бюрократию за то, что она не поддержала строительство линии.

Новые призывы усилить оборону вдоль российско-украинской границы, скорее всего, не будут иметь существенного эффекта, поскольку войска РФ неправильно распределяют силы, которые лучше подходят для поддержки активных наступательных операций, укомплектовывая эти укрепления.

Существующие укрепления и оборонительные приготовления мало чем могли помешать рейду 22 мая на Белгород. Пригожин, вероятно, использует в своих интересах беспокойство информационного пространства, связанное с этой последствиями операции, чтобы укрепить свое собственное влияние внутри страны.

Ключевые выводы ISW:

  • Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что боевики начали передавать свои позиции в Бахмуте Министерству обороны РФ.
  • Россия и Беларусь подписали соглашения, официально продвигающие подготовку к размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил, что создано семь батальонов территориальной обороны.
  • В ночь с 24 на 25 мая Россия нанесла еще один массированный удар беспилотниками "Шахед-131/136" по территории Украины.
  • Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и южнее Кременной.
  • Оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута.
  • Российские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские источники утверждали, что российские войска сбили шесть беспилотников над Крымом.

Напомним, что 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области РФ. Местные власти позже объявили режим контртеррористической операции, однако уже на следующий день отменили его, несмотря на то, что солдаты не вышли с территории региона.

Все подробности об операции на территории Белгородской области - в материале РБК-Украина.

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