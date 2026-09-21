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Операция "Посейдон": украинские хакеры похитили тайные разработки флота РФ

10:18 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Украинские хакеры получили массив данных о ВМФ противника (фото: Unsplash)

масштабной и успешной кибероперации под названием "Посейдон№. Специалистам удалось полностью скомпрометировать научную и производственную базу военно-морского назначения противника.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Militant в Telegram.

Какие данные и предприятия оказались под ударом украинских хактивистов?

Под прицелом хакеров оказались ведущие научные организации, конструкторские бюро и заводы РФ, разрабатывающие вооружение для флота.

Среди них фигурируют

  • концерн ЦНИИ "Электроприбор",
  • бюро "Рубин" и "Малахит", "Океанприбор",
  • АО "Элара",
  • концерн "Вега",
  • ГНИНГИ и другие структуры.

В руки украинских хакеров попала полная конструкторская база РФ (скриншот: Ukrainian Militant)

Полученный массив охватывает информацию о 70 проектах кораблей, судов и подводных лодок, в частности :

  • атомных и дизель-электрических подлодок (проекты 949АМ "Антей" и 636.3 "Варшавянка");
  • новейших корабельных проектов (22350, 20386, 23550, 11711, 23770 и 23900);
  • корабельной и подводной навигации, инерционных систем и гидроакустики;
  • морской робототехники, цифровой гидрографии и исследованиям Арктического шельфа.

От "Варшавянки" до новых корветов: Хакеры раскрыли планы модернизации флота агрессора (скриншот: Ukrainian Militant)

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Технологии, схемы и гриф "совершенно секретно"

По заявлению хакеров, в их распоряжении оказались не просто всеобщие описания, а исчерпывающий технический арсенал: тактико-технические задачи, технические условия, руководства по эксплуатации, структурные и электрические схемы, алгоритмы и математическое обеспечение.

Хакеры затрофеили уникальную информацию по российским военным испытаниям (скриншот: Ukrainian Militant)

Материалы касаются комплексов, "Симфония", "Чардаш", "КАМА-НС-ВК", "Спрут-Н1", "Прилив", 14Ц217, а также перспективных разработок "Касатка", "Ветер", "Беринг", "Дирижер", "Полигон", "Андромеда" "Сигал-М".

Особое значение операции добавляет то, что большая часть похищенных документов имеет высокие ограничительные грифы секретности, включая материалы с пометками "секретно" и "совершенно секретно", а также требования по противодействию иностранным техническим разведкам.

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