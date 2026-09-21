Операция "Посейдон": украинские хакеры похитили тайные разработки флота РФ

масштабной и успешной кибероперации под названием "Посейдон№. Специалистам удалось полностью скомпрометировать научную и производственную базу военно-морского назначения противника.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Militant в Telegram.
Под прицелом хакеров оказались ведущие научные организации, конструкторские бюро и заводы РФ, разрабатывающие вооружение для флота.
Среди них фигурируют
В руки украинских хакеров попала полная конструкторская база РФ (скриншот: Ukrainian Militant)
Полученный массив охватывает информацию о 70 проектах кораблей, судов и подводных лодок, в частности :
От "Варшавянки" до новых корветов: Хакеры раскрыли планы модернизации флота агрессора (скриншот: Ukrainian Militant)
По заявлению хакеров, в их распоряжении оказались не просто всеобщие описания, а исчерпывающий технический арсенал: тактико-технические задачи, технические условия, руководства по эксплуатации, структурные и электрические схемы, алгоритмы и математическое обеспечение.
Хакеры затрофеили уникальную информацию по российским военным испытаниям (скриншот: Ukrainian Militant)
Материалы касаются комплексов, "Симфония", "Чардаш", "КАМА-НС-ВК", "Спрут-Н1", "Прилив", 14Ц217, а также перспективных разработок "Касатка", "Ветер", "Беринг", "Дирижер", "Полигон", "Андромеда" "Сигал-М".
Особое значение операции добавляет то, что большая часть похищенных документов имеет высокие ограничительные грифы секретности, включая материалы с пометками "секретно" и "совершенно секретно", а также требования по противодействию иностранным техническим разведкам.