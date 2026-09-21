Операція "Посейдон": українські хакери викрали таємні розробки флоту РФ

Українська хакерська спільнота Ukrainian Militant заявила про завершення масштабної та успішної кібероперації під назвою "Посейдон". Фахівцям удалося повністю скомпрометувати наукову і виробничу базу військово-морського призначення ворога.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Militant у Telegram.
Під прицілом хакерів опинилися провідні наукові організації, конструкторські бюро та заводи РФ, які розробляють озброєння для флоту.
Серед них фігурують
До рук українських хакерів потрапила повна конструкторська база РФ (скриншот: Ukrainian Militant)
Отриманий масив охоплює інформацію щодо 70 проєктів кораблів, суден і підводних човнів, зокрема:
Від "Варшав'янки" до нових корветів: Хакери розкрили плани модернізації флоту агресора (скриншот: Ukrainian Militant)
За заявою хакерів, у їхньому розпорядженні опинилися не просто загальні описи, а вичерпний технічний арсенал: тактико-технічні завдання, технічні умови, керівництва з експлуатації, структурні й електричні схеми, алгоритми та математичне забезпечення.
Хакери затрофеїли унікальну інформацію з російських військових випробувань (скриншот: Ukrainian Militant)
Матеріали стосуються комплексів, "Симфонія", "Чардаш", "КАМА-НС-ВК", "Спрут-Н1", "Прилив", 14Ц217, а також перспективних розробок "Касатка", "Вітер", "Беринг", "Диригент", "Полігон", "Андромеда", "Архіваріус", "Альмукантарат" та "Сигал-М".
Особливої ваги операції додає те, що значна частина викрадених документів має високі обмежувальні грифи секретності, включно з матеріалами з позначками "таємно" та "цілком таємно", а також вимогами щодо протидії іноземним технічним розвідкам.