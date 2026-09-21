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Операція "Посейдон": українські хакери викрали таємні розробки флоту РФ

10:18 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Українські хакери здобули масив даних про ВМФ ворога (фото: Unsplash)

Українська хакерська спільнота Ukrainian Militant заявила про завершення масштабної та успішної кібероперації під назвою "Посейдон". Фахівцям удалося повністю скомпрометувати наукову і виробничу базу військово-морського призначення ворога.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Militant у Telegram.

Які дані та підприємства опинилися під ударом українських хактивістів?

Під прицілом хакерів опинилися провідні наукові організації, конструкторські бюро та заводи РФ, які розробляють озброєння для флоту.

Серед них фігурують

  • концерн ЦНДІ "Електроприлад",
  • бюро "Рубін" і "Малахіт", "Океанприлад",
  • АТ "Елара",
  • концерн "Вега",
  • ГНІНГІ та інші структури.

До рук українських хакерів потрапила повна конструкторська база РФ (скриншот: Ukrainian Militant)

Отриманий масив охоплює інформацію щодо 70 проєктів кораблів, суден і підводних човнів, зокрема:

  • атомних та дизель-електричних підводних човнів (проєкти 949АМ "Антей" і 636.3 "Варшав'янка");
  • новітніх корабельних проєктів (22350, 20386, 23550, 11711, 23770 та 23900);
  • корабельної та підводної навігації, інерційних систем та гідроакустики;
  • морської робототехніки, цифрової гідрографії та досліджень Арктичного шельфу.

Від "Варшав'янки" до нових корветів: Хакери розкрили плани модернізації флоту агресора (скриншот: Ukrainian Militant)

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Технології, схеми та гриф "цілком таємно"

За заявою хакерів, у їхньому розпорядженні опинилися не просто загальні описи, а вичерпний технічний арсенал: тактико-технічні завдання, технічні умови, керівництва з експлуатації, структурні й електричні схеми, алгоритми та математичне забезпечення.

Хакери затрофеїли унікальну інформацію з російських військових випробувань (скриншот: Ukrainian Militant)

Матеріали стосуються комплексів, "Симфонія", "Чардаш", "КАМА-НС-ВК", "Спрут-Н1", "Прилив", 14Ц217, а також перспективних розробок "Касатка", "Вітер", "Беринг", "Диригент", "Полігон", "Андромеда", "Архіваріус", "Альмукантарат" та "Сигал-М".

Особливої ваги операції додає те, що значна частина викрадених документів має високі обмежувальні грифи секретності, включно з матеріалами з позначками "таємно" та "цілком таємно", а також вимогами щодо протидії іноземним технічним розвідкам.

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