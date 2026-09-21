ua en ru
Пн, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Операция "Посейдон": украинские хакеры похитили тайные разработки флота РФ

10:18 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Операция "Посейдон": украинские хакеры похитили тайные разработки флота РФ Украинские хакеры получили массив данных о ВМФ противника (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

масштабной и успешной кибероперации под названием "Посейдон№. Специалистам удалось полностью скомпрометировать научную и производственную базу военно-морского назначения противника.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Militant в Telegram.

Какие данные и предприятия оказались под ударом украинских хактивистов?

Под прицелом хакеров оказались ведущие научные организации, конструкторские бюро и заводы РФ, разрабатывающие вооружение для флота.

Среди них фигурируют

  • концерн ЦНИИ "Электроприбор",
  • бюро "Рубин" и "Малахит", "Океанприбор",
  • АО "Элара",
  • концерн "Вега",
  • ГНИНГИ и другие структуры.

Операция &quot;Посейдон&quot;: украинские хакеры похитили тайные разработки флота РФ

В руки украинских хакеров попала полная конструкторская база РФ (скриншот: Ukrainian Militant)

Полученный массив охватывает информацию о 70 проектах кораблей, судов и подводных лодок, в частности :

  • атомных и дизель-электрических подлодок (проекты 949АМ "Антей" и 636.3 "Варшавянка");
  • новейших корабельных проектов (22350, 20386, 23550, 11711, 23770 и 23900);
  • корабельной и подводной навигации, инерционных систем и гидроакустики;
  • морской робототехники, цифровой гидрографии и исследованиям Арктического шельфа.

Операция &quot;Посейдон&quot;: украинские хакеры похитили тайные разработки флота РФ

От "Варшавянки" до новых корветов: Хакеры раскрыли планы модернизации флота агрессора (скриншот: Ukrainian Militant)

Читайте больше: ИИ для ударов по Украине: россияне привлекали Claude для автономных БПЛА-убийц

Технологии, схемы и гриф "совершенно секретно"

По заявлению хакеров, в их распоряжении оказались не просто всеобщие описания, а исчерпывающий технический арсенал: тактико-технические задачи, технические условия, руководства по эксплуатации, структурные и электрические схемы, алгоритмы и математическое обеспечение.

Операция &quot;Посейдон&quot;: украинские хакеры похитили тайные разработки флота РФ

Операция &quot;Посейдон&quot;: украинские хакеры похитили тайные разработки флота РФ

Хакеры затрофеили уникальную информацию по российским военным испытаниям (скриншот: Ukrainian Militant)

Материалы касаются комплексов, "Симфония", "Чардаш", "КАМА-НС-ВК", "Спрут-Н1", "Прилив", 14Ц217, а также перспективных разработок "Касатка", "Ветер", "Беринг", "Дирижер", "Полигон", "Андромеда" "Сигал-М".

Особое значение операции добавляет то, что большая часть похищенных документов имеет высокие ограничительные грифы секретности, включая материалы с пометками "секретно" и "совершенно секретно", а также требования по противодействию иностранным техническим разведкам.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кибератака
Новости
Дроны летели с восьми направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночную атаку РФ
Дроны летели с восьми направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночную атаку РФ
Аналитика
Баллистика, реактивные "Шахеды" и энергетика: чего ждать от атак РФ этой осенью и зимой
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Баллистика, реактивные "Шахеды" и энергетика: чего ждать от атак РФ этой осенью и зимой