Операция "Посейдон": украинские хакеры похитили тайные разработки флота РФ
масштабной и успешной кибероперации под названием "Посейдон№. Специалистам удалось полностью скомпрометировать научную и производственную базу военно-морского назначения противника.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Militant в Telegram.
Какие данные и предприятия оказались под ударом украинских хактивистов?
Под прицелом хакеров оказались ведущие научные организации, конструкторские бюро и заводы РФ, разрабатывающие вооружение для флота.
Среди них фигурируют
- концерн ЦНИИ "Электроприбор",
- бюро "Рубин" и "Малахит", "Океанприбор",
- АО "Элара",
- концерн "Вега",
- ГНИНГИ и другие структуры.
В руки украинских хакеров попала полная конструкторская база РФ (скриншот: Ukrainian Militant)
Полученный массив охватывает информацию о 70 проектах кораблей, судов и подводных лодок, в частности :
- атомных и дизель-электрических подлодок (проекты 949АМ "Антей" и 636.3 "Варшавянка");
- новейших корабельных проектов (22350, 20386, 23550, 11711, 23770 и 23900);
- корабельной и подводной навигации, инерционных систем и гидроакустики;
- морской робототехники, цифровой гидрографии и исследованиям Арктического шельфа.
От "Варшавянки" до новых корветов: Хакеры раскрыли планы модернизации флота агрессора (скриншот: Ukrainian Militant)
Технологии, схемы и гриф "совершенно секретно"
По заявлению хакеров, в их распоряжении оказались не просто всеобщие описания, а исчерпывающий технический арсенал: тактико-технические задачи, технические условия, руководства по эксплуатации, структурные и электрические схемы, алгоритмы и математическое обеспечение.
Хакеры затрофеили уникальную информацию по российским военным испытаниям (скриншот: Ukrainian Militant)
Материалы касаются комплексов, "Симфония", "Чардаш", "КАМА-НС-ВК", "Спрут-Н1", "Прилив", 14Ц217, а также перспективных разработок "Касатка", "Ветер", "Беринг", "Дирижер", "Полигон", "Андромеда" "Сигал-М".
Особое значение операции добавляет то, что большая часть похищенных документов имеет высокие ограничительные грифы секретности, включая материалы с пометками "секретно" и "совершенно секретно", а также требования по противодействию иностранным техническим разведкам.