Операция под фальшивым флагом. Кислица в ООН объяснил цель провокации России на ЗАЭС
Российские захватчики устраивают провокативные обстрелы объектов Запорожской АЭС, чтобы обвинить в них Украину и таким образом снять с повестки дня вопрос необходимости деоккупации ядерного объекта.
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании Совета Безопасности ООН 15 апреля.
Посол назвал обстрелы на Запорожской АЭС 7 и 9 апреля и после этого, "хорошо спланированной операцией под чужим флагом со стороны Российской Федерации". Ее цель - обвинить в атаках Украину и снять вопрос деоккупации с повестки дня.
"С этой целью россияне хотят "скормить миру" версию о том, что ядерные реакторы, защита которых была спроектирована таким образом, чтобы выдерживать самые сильные удары, были атакованы маломощными беспилотниками ближнего радиуса действия FPV-блоками. Эта развернутая РФ дезинформационная кампания, является также попыткой инструментализировать само присутствие МАГАТЭ в пропагандистских целях", - сказал посол Украины в ООН.
Он также добавил, что в результате преступных действий России на ЗАЭС, был нарушен каждый из семи "неотъемлемых столпов МАГАТЭ по ядерной и физической ядерной безопасности", а также большинство из пяти принципов, способствующих обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на станции.
Кислица отметил, что прогрессирующая милитаризация станции и прилегающих оккупированных территорий Россией, остается частью военной стратегии Кремля - Москва использует их как прикрытие для артиллерийских ударов по территориям и населенным пунктам на противоположном берегу Днепра.
В частности, сказал посол, обстрелы россиян регулярно приводят к потере электроэнергии за пределами станции. В перечень нарушений со стороны России, по его словам, также входят: установка противопехотных мин по периметру станции, блокирование доступа законного руководства и персонала на объект, отключение автоматизированной передачи данных от системы радиационного мониторинга, а также необеспечение своевременного и полного технического обслуживания.
"В связи со сложившейся ситуацией Украина подтверждает, что единственным выходом из нынешней "очень шаткой" ситуации является полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий. Это является ключевой предпосылкой для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву. Возвращение станции под полный контроль Украины является единственной гарантией ядерной и радиационной безопасности", - сказал Кислица.
Он призвал международное сообщество решительно осудить российские провокации на ЗАЭС и присоединиться к реализации предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским "Формулы мира", одним из важных пунктов которой является восстановление ядерной и радиационной безопасности.
"Украина также призывает всех наших партнеров усилить давление на государство-агрессора, в частности путем введения санкций против сектора атомной энергетики, с целью недопущения дальнейших российских провокаций на ЗАЭС и содействия деоккупации станции", - подытожил Кислица.
Ситуация на Запорожской АЭС
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) имеет шесть реакторов ВВЭР-1000 В-320 советской конструкции с водяным охлаждением и водяным теплоносителем, содержащих уран 235, а также отработанное ядерное топливо на объекте.
Россияне захватили станцию 4 марта 2022 года вместе с городом-спутником Энергодаром. С тех пор АЭС находится в зоне риска боевых действий и неоднократно обесточивалась из-за боевых действий.
7 апреля неизвестные беспилотники атаковали помещения Запорожской АЭС. В частности, дрон атаковал один из куполов защитной оболочки реактора.
Россияне сразу начали обвинять в ударе Украину. В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что россияне сымитировали атаку на станцию.
13 апреля захватчики впервые с 2022 года перевели все реакторы ЗАЭС в "холодный останов". Российский диктатор Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что станция будет перезапущена.
Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС являются "серьезным нарушением" пяти принципов защиты станции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.