Операция "Паутина": Малюк раскрыл, как СБУ достала стратегические самолеты РФ

По данным Малюка, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

"Уничтожение вражеских бомбардировщиков - это задача, которую перед нами поставил президент Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неизбежно". СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы", - рассказал Малюк.

Глава СБУ Василий Малюк возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию "Паутина" более полутора лет.

В результате дроны СБУ отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах РФ - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Благодаря операции одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ", - подчеркнул Василий Малюк.

Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 миллиардов долларов.

Как проходила операция

По словам Малюка, спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

Ведь сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Уже на территории России дроны спрятали под крыши домиков, размещенных на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько Россия будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами", - заявил Малюк.

Он поблагодарил всех сотрудников Службы, которые были задействованы в этой исторической спецоперации, подчеркнув, что все ее участники уже давно находятся в Украине.

"Враг думал, что может безнаказанно и бесконечно бомбить Украину и убивать украинцев. Но это не так. Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде - на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли", - подчеркнул он.