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"Операция Мяу-Мяу": Украинские военные дроном "Вампир" спасли кошачью семью с передовой

20:25 09.06.2026 Вт
2 мин
Пушистые "десантники" даже попали в объектив камеры
aimg Дмитрий Левицкий
"Операция Мяу-Мяу": Украинские военные дроном "Вампир" спасли кошачью семью с передовой Фото: украинские военные спасли котят (facebook.com/118ombr)
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Украинские военные провели уникальную спасательную миссию, эвакуировав с передовой кошку с пятью котятами с помощью тяжелого дрона "Вампир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 118 отдельной механизированной бригады.

Пилоты мотопехотного батальона 118-й ОМБр провели необычную гуманитарную миссию на передовой под кодовым названием "Мяу-Мяу". С помощью большого дрона защитники успешно вывезли животных из опасной зоны.

Кошка и пятеро котят были перемещены с фронта в безопасный тыл. Как отмечают военные, эти пушистые "десантники" даже попали в объектив камеры.

"Эта спасательная миссия - еще одно доказательство того, что украинские воины в этой жесточайшей войне остаются Людьми и готовы рисковать даже ради малейшего живого создания", - подчеркнули в бригаде.

Фото: военные 118 бригады спасли котят (facebook.com/118ombr)

Напомним, обычно тяжелые гексакоптеры "Вампир" применяются украинскими бригадами несколько для других целей. Среди их стандартных функций на фронте:

  • ночные сбросы;
  • уничтожение бронетехники противника;
  • выжигание вражеских блиндажей;
  • доставка продуктов на позиции.

В прошлом году бомберы "Вампир" стали одними из самых результативных дронов на фронте. Они выполнили более 2,5 миллиона боевых миссий, рассказывали в январе на мероприятии "Армия дронов 2025"

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Кроме "Вампира", среди военных также отмечают и другой тяжелый дрон - "Баба Яга".

В конце прошлого года под Киевом дрону "Баба Яга" даже установили памятник.

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