Операция "Мидас". НАБУ раскрыло первые подробности разоблачения коррупции в энергетике

Что предшествовало

Напомним, что сегодня утром, 10 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

В ведомстве заявили, что ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Также источники РБК-Украина сообщили, что НАБУ пришло с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Одновременно обыски проходят у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.

Добавим, как мы писали ранее, в Украину из Германии экстрадировали одного из участников организованной группы, которая присвоила почти 100 млн гривен "Энергоатома".

Средства, которые разворовали злоумышленники, были предназначены для строительства Централизованного хранилища ядерного топлива в Чернобыльской зоне.