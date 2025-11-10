Операция "Мидас". НАБУ раскрыло первые подробности разоблачения коррупции в энергетике

НАБУ и САП проводят операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике. По предварительным данным, разоблачена высокоуровневая преступная организация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
"НАБУ и САП проводят операцию "Мидас". 15 месяцев работы, более 70 обысков, к которым привлечены все детективы НАБУ", - заявил руководитель и ГПД НАБУ Александр Абакумов.
По его словам, в результате спецоперации разоблачена высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны. Речь идет о коррупции в энергетике, отмывании средств, незаконном обогащении.
Кроме того, детективы НАБУ опубликовали часть переговоров фигурантов дела за разные периоды, в которых говорится о выделении средств.
Напомним, что сегодня утром, 10 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
В ведомстве заявили, что ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
Также источники РБК-Украина сообщили, что НАБУ пришло с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Одновременно обыски проходят у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.
Добавим, как мы писали ранее, в Украину из Германии экстрадировали одного из участников организованной группы, которая присвоила почти 100 млн гривен "Энергоатома".
Средства, которые разворовали злоумышленники, были предназначены для строительства Централизованного хранилища ядерного топлива в Чернобыльской зоне.