Операция "Мстители". Украина и Молдова задержали трех "вагнеровцев"

Полицейские Украины и Молдовы задержали трех наемников бывшей частной военной кампании "Вагнер". Обе страны проводят масштабную спецоперацию "Мстители".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Сообщается, что все задержанные - граждане Молдовы. С 2014 по 2023 год они участвовали в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании "Дебальцевского котла" в составе ЧВК "Вагнер", батальона "Сомали" и других вооруженных формирований. Некоторые из них получили награды и медали от командования оккупантов.
Для международной спецоперации привлекли более 200 украинских и молдавских полицейских, которые работали под руководством прокуратур обеих стран.
В рамках первого этапа операции "Мстители" провели свыше 50 обысков. Изъяты документы, компьютеры, мобильные телефоны с переписками, фото- и видеоконтентом, которые подтверждают вербовку, службу в ЧВК "Вагнер", а также участие в боях на территории Украины.
Троим задержанным сообщили о подозрении "за участие наемника в вооруженном конфликте". Суд избирает им меры пресечения, фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.
В рамках операции проект Европола по расследованию военных преступлений AP CIC сформировал рабочую группу из офицеров связи от Украины и Молдовы. Дополнительно был организован виртуальный командный пункт (VCP) для оперативного обмена информацией и проверки данных в базах Европола.
"Это только первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, которые принимали участие в войне на стороне России", - говорится в сообщении.
Полиция также получила информацию о послужных списках, родственных связях, контактах и местонахождении других фигурантов.
Национальная полиция Украина открыла специальное магистральное уголовное производство. В ходе которого документируются факты вербовки, обучения, финансирования и использования боевиков. Их данные уже направили к правоохранительным органам Молдовы, которые начали новую серию досудебных расследований.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Крыса", в рамках которой за работу на Россию был задержан руководитель Антитеррористического центра Дмитрий Козюра.
А в январе полиция проводила масштабную спецоперацию против нелегальных каналов побега уклонистов за границу.
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