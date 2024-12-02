Операция в Курской области отсрочила наступление РФ возле Запорожья, - источники

Российская Федерация хочет ускорить выполнение задач в Курской области. Туда была переброшена 76-я десантно-штурмовая дивизия из Запорожской области.

По данным издания, контрнаступление россиян в Курской области заставило Москву немного внести коррективы в свои планы по наступлению в Запорожской области, однако она не отказалась от них.

В частности, собеседники РБК-Украина утверждают, что начало операции оккупантов на Запорожье ожидалось ориентировочно в период с октября по декабрь. Сейчас наши военные прогнозируют, что враг может начать свое наступление после 5 декабря. Но стоит отметить, что и эту дату не следует считать конечной, ведь до этого Москва уже не раз переносила «День Д».

Источники, с которыми разговаривало РБК-Украина, считают, что Россия может нанести удар в районе Каменского - Пятихаток Запорожской области на север, чтобы подойти как можно ближе к городу Запорожье и получить возможность обстреливать южную часть областного центра из ствольной артиллерии.

Ситуация в Запорожской области

Ранее мы писали о том, что российская армия может планировать масштабное наступление с целью установления контроля над Запорожьем. В частности, россияне значительно усилили воздушные удары по городу.

Позже стало известно, что российская армия взяла под контроль поселок Левадное в Запорожской области. Впоследствии в ВСУ подтвердили продвижение оккупантов в том направлении.

Как рассказывал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, на юге Украины россияне сосредоточили около 200 тысяч военных, включая оккупационные войска в Крыму.