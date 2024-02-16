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Операция, которую не заметили. Лукашенко придумал нашествие "диверсантов" на Беларусь

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко утверждает, что якобы диверсанты пытались прорваться в Беларусь. При этом он говорит, что операцию по задержанию провели так, что никто не заметил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

Лукашенко заявил, что 16 февраля якобы на границе с Украиной задержали несколько диверсантов, которые "по болотам переползали" границу и "перекидывали взрывчатку". Самопровозглашенный президент говорит, что среди так называемых диверсантов были украинцы и белорусы.

"Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы не заметили. Это хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно делать свою работу. Только что чекистско-военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты.
А среди них и белорусы. И это практически два-три раза в неделю.", - сказал он.

Более того, Лукашенко заявил, что "все жестче ставит задачи перед министерствами и требует отдачи от кадров", чтобы "нне допускать расслабления, в том числе с учетом обстановки вокруг страны".

Также Лукашенко ему показали некую "цитату переговоров" неназванных людей с "отдельными лицами на Западе". Он утверждает, что в случае проигрыша России в войне против Украины Беларусь "разорвут" и часть якобы отдадут Польше.

Напомним, вчера в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии вводили режим контртеррористической операции. Этот регион граничит с Украиной.

Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые идут с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.

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