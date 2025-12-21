RU

Операция в Италии: копы изъяли почти полторы тонны наркотиков и задержали до 400 человек

Фото: полиция конфисковала среди прочего 35 килограммов кокаина (facebook.com poliziadistato.it)
Автор: Маловичко Юлия

Во время масштабной полицейской операции в Италии правоохранители задержали 384 человека и изъяли около 1,4 тонны наркотических веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным правоохранителей, кроме задержаний, были возбуждены дела против 655 человек, среди которых 39 несовершеннолетних. Также полиция конфисковала 35 килограммов кокаина и более 40 единиц огнестрельного оружия.

Кроме того, после 312 проверок временно прекратили работу пять магазинов по продаже каннабиса в трех городах Италии. Во время рейдов изъяли 296 килограммов продуктов из каннабиса, которые, по предварительным результатам тестов, были признаны запрещенными наркотическими веществами.

Как отмечает агентство, в июне Сенат Италии принял декрет о безопасности, которым, в частности, запретил торговлю так называемым "легальным каннабисом" - коноплей, которая, в отличие от марихуаны, не имеет психоактивного эффекта.

Напомним, ранее сотрудников аэропорта Амстердама задержали по подозрению в контрабанде тяжелых наркотиков после того, как в мае правоохранители перехватили 321 килограмм кокаина.

Также мы сообщали о масштабной контрабанде брикетов героина из Ирана, который в результате попадал на территорию Украины.

Еще ранее РБК-Украина писало, как на ферме вблизи Амстердамского аэропорта "Схипхол" правоохранители изъяли почти три тонны кокаина и 11, 3 миллионов евро наличными. В ходе операции были арестованы двое подозреваемых.

