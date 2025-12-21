Операция в Италии: копы изъяли почти полторы тонны наркотиков и задержали до 400 человек

Во время масштабной полицейской операции в Италии правоохранители задержали 384 человека и изъяли около 1,4 тонны наркотических веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным правоохранителей, кроме задержаний, были возбуждены дела против 655 человек, среди которых 39 несовершеннолетних. Также полиция конфисковала 35 килограммов кокаина и более 40 единиц огнестрельного оружия.
Кроме того, после 312 проверок временно прекратили работу пять магазинов по продаже каннабиса в трех городах Италии. Во время рейдов изъяли 296 килограммов продуктов из каннабиса, которые, по предварительным результатам тестов, были признаны запрещенными наркотическими веществами.
Как отмечает агентство, в июне Сенат Италии принял декрет о безопасности, которым, в частности, запретил торговлю так называемым "легальным каннабисом" - коноплей, которая, в отличие от марихуаны, не имеет психоактивного эффекта.
