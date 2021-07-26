Контрабанда майже 370 кг героїну: затримали третього учасника банди
Правоохоронці затримали третього учасника банди, який був замішаний в контрабанді кокаїну на 368 кг. Ним виявився громадянин Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Громадянину Туреччини буде обрано запобіжний захід.
Двом його спільникам, яких правоохоронці затримали 22 липня, суд вже обрав запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави.
Заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції В'ячеслав Сафонов повідомив, що вантаж був замаскований в пустотілу цеглу.
"Брикети з героїном з Ісламської Республіки Іран потрапляли на територію Вірменії, там маскувалися в пустотілу цеглу і відвантажувалися в автомобіль, що прямував до Грузії. Поромом з Грузії його доставляли в Україну, де наркотичну речовину розфасовували меншими партіями і планували вивозити в європейські країни", - заявив він.
Нагадаємо, 22 липня правоохоронці викрили та затримали організаторів міжнародного каналу контрабанди наркотиків.