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Співробітників аеропорту Амстердама затримали після перехоплення 321 кілограма кокаїну

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Амстердам, Вівторок 03 серпня 2021 21:55
Співробітників аеропорту Амстердама затримали після перехоплення 321 кілограма кокаїну Фото: в Амстердамі затримали співробітників аеропорту за контрабанду кокаїну (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сім співробітників аеропорту Амстердама "Схіпхол" затримали за підозрою в контрабанді важких наркотиків після того, як у травні правоохоронці перехопили 321 кілограм кокаїну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

За даними видання, затримано шість чоловіків у віці від 31 до 57 років і одна 33-річна жінка. Вони потрапили в поле зору правоохоронців після перехоплення в травні 321 кілограма кокаїну з Еквадору. За підозрюваними встановили спостереження, а їхні телефони поставили на прослуховування.

Затриманих підозрюють у возі в Нідерланди важких наркотиків і відмиванні грошей. Під час обшуку у них були вилучені автомобілі, предмети розкоші, носії інформації та готівка. Всередині однієї з машин правоохоронці виявили схованку.

"Персоналу, що працює в "Схіпхолу" і причетному до цього виду злочинної діяльності, не місце в нашому аеропорту", - цитує видання представника служби безпеки аеропорту.

Нагадаємо, наприкінці червня на фермі поблизу Амстердамського аеропорту "Схіпхол" правоохоронці вилучили майже три тонни кокаїну і 11,3 мільйона євро готівкою.

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Нідерланди наркотики Амстердам
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