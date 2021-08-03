Співробітників аеропорту Амстердама затримали після перехоплення 321 кілограма кокаїну

Сім співробітників аеропорту Амстердама "Схіпхол" затримали за підозрою в контрабанді важких наркотиків після того, як у травні правоохоронці перехопили 321 кілограм кокаїну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

За даними видання, затримано шість чоловіків у віці від 31 до 57 років і одна 33-річна жінка. Вони потрапили в поле зору правоохоронців після перехоплення в травні 321 кілограма кокаїну з Еквадору. За підозрюваними встановили спостереження, а їхні телефони поставили на прослуховування.

Затриманих підозрюють у возі в Нідерланди важких наркотиків і відмиванні грошей. Під час обшуку у них були вилучені автомобілі, предмети розкоші, носії інформації та готівка. Всередині однієї з машин правоохоронці виявили схованку.

"Персоналу, що працює в "Схіпхолу" і причетному до цього виду злочинної діяльності, не місце в нашому аеропорту", - цитує видання представника служби безпеки аеропорту.