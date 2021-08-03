Співробітників аеропорту Амстердама затримали після перехоплення 321 кілограма кокаїну
Сім співробітників аеропорту Амстердама "Схіпхол" затримали за підозрою в контрабанді важких наркотиків після того, як у травні правоохоронці перехопили 321 кілограм кокаїну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
За даними видання, затримано шість чоловіків у віці від 31 до 57 років і одна 33-річна жінка. Вони потрапили в поле зору правоохоронців після перехоплення в травні 321 кілограма кокаїну з Еквадору. За підозрюваними встановили спостереження, а їхні телефони поставили на прослуховування.
Затриманих підозрюють у возі в Нідерланди важких наркотиків і відмиванні грошей. Під час обшуку у них були вилучені автомобілі, предмети розкоші, носії інформації та готівка. Всередині однієї з машин правоохоронці виявили схованку.
"Персоналу, що працює в "Схіпхолу" і причетному до цього виду злочинної діяльності, не місце в нашому аеропорту", - цитує видання представника служби безпеки аеропорту.
Нагадаємо, наприкінці червня на фермі поблизу Амстердамського аеропорту "Схіпхол" правоохоронці вилучили майже три тонни кокаїну і 11,3 мільйона євро готівкою.