Операция "Форест Гамп": суд арестовал соратника Микитася с залогом в 20 млн гривен

Суд определился с мерой

Решение принял следственный судья Виктор Маслов. Елизаров будет находиться под стражей до 18 октября, если за него не внесут определенный судом залог.

В случае внесения средств на подозреваемого возложат ряд процессуальных обязанностей. В частности, он должен будет прибывать по первому требованию детектива, прокурора или суда, не покидать Львов без соответствующего разрешения и сообщать об изменении места проживания.

Кроме того, Елизарову запретят общаться со свидетелями, подозреваемыми и потерпевшими в рамках этого производства. Также ему нельзя будет посещать помещения компаний "Будмонтажсервис", "Философия девелопмент" и "Региональные ресурсы". Подозреваемый должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Что ему инкриминируют

По версии следствия, Елизаров по указанию Микитася обеспечивал юридическое сопровождение и судебное давление, которые использовались для захвата предприятий "Будмонтажсервис" и "Философия девелопмент".

Также следствие считает, что он координировал финансовые операции через подконтрольные компании для сбора средств на залог Галущенко.

В частности, Елизаров встречался с представителями "Сенс Банка" и других учреждений и, по данным следствия, искал способы обойти системы финансового мониторинга, создав условия для автоматического проведения платежей без ручной проверки.

Прокурор просил заключить подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в размере 35 млн гривен. Однако суд определил альтернативный залог в 20 млн гривен.

Что говорит защита

Сторона защиты настаивала, что Елизаров не имел умысла на совершение преступления и не контактировал с другими предполагаемыми участниками организации - Столаром, Мудрой, Дубовиком и Астионом.

По версии защиты, действия подозреваемого носили исключительно технический характер. В частности, речь шла о подготовке справки о недвижимости, а также подаче или отзыве заявления о банкротстве в суд.

В связи с этим адвокаты просили суд полностью отказать в применении к Елизарову меры пресечения.