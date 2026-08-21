Операція "Форест Гамп": суд заарештував соратника Микитася із заставою у 20 млн гривень

Суд визначився з мірою

Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Маслов. Єлізаров перебуватиме під вартою до 18 жовтня, якщо за нього не внесуть певну судом заставу.

У разі внесення коштів на підозрюваного покладуть низку процесуальних обов'язків. Зокрема, він повинен буде прибувати на першу вимогу детектива, прокурора чи суду, не залишати Львів без відповідного дозволу та повідомляти про зміну місця проживання.

Крім того, Єлізарову заборонять спілкуватися зі свідками, підозрюваними та потерпілими в рамках цього виробництва. Також йому не можна буде відвідувати приміщення компаній "Будмонтажсервіс", "Філософія девелопмент" та "Регіональні ресурси". Підозрюваний має здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Що йому інкримінують

За версією слідства, Єлізаров за вказівкою Микитася забезпечував юридичний супровід та судовий тиск, які використовувалися для захоплення підприємств "Будмонтажсервіс" та "Філософія девелопменту".

Також слідство вважає, що він координував фінансові операції через підконтрольні компанії для збирання коштів на заставу Галущенка.

Зокрема, Єлізаров зустрічався із представниками "Сенс Банку" та інших установ та, за даними слідства, шукав способи обійти системи фінансового моніторингу, створивши умови для автоматичного проведення платежів без ручної перевірки.

Прокурор просив укласти підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 35 млн. гривень. Проте суд визначив альтернативну заставу у 20 млн гривень.

Що говорить захист

Сторона захисту наполягала, що Єлізаров у відсутності наміру скоєння злочину і контактував з іншими передбачуваними учасниками організації - Столаром, Мудрою, Дубовиком і Астіоном.

За версією захисту, дії підозрюваного мали виключно технічний характер. Зокрема, йшлося про підготовку довідки про нерухомість, а також подання або відкликання заяви про банкрутство до суду.

У зв'язку з цим адвокати просили суд повністю відмовити у застосуванні до Єлізарова запобіжного заходу.